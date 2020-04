Secondo quanto riferito dai colleghi di SkySport, stasera Giuseppe Conte parlerà in diretta per annunciare nuove disposizioni da rispettare per la Fase 2. Tra i vari argomenti si parlerà anche della ripresa degli allenamenti.

Per quanto riguarda la ripresa degli allenamenti individuali si va verso l’opzione 4 maggio. Invece gli allenamenti collettivi riprenderanno il 18 maggio.