L’Inter pensa al sostituto di Lautaro Martinez: idea Cavani dal PSG! I dettagli

Secondo quanto riportato dal quotidiano francese Equipe, Edison Cavani potrebbe essere il colpo di mercato in casa Inter.

L’INTER SU CAVANI

Se Lautaro Martinez dovesse lasciare l’Inter, il club nerazzurro potrebbe fiondare sull’ex attaccante del Napoli e attuale del PSG Edison Cavani, in scadenza il prossimo 30 giugno. Il club francese potrebbe riscattare, in caso di addio dell’uruguaiano, Mauro Icardi dall’Inter per 70 milioni di euro.