Coronavirus, a Napoli incremento dei positivi rispetto a ieri. De Magistris: “Dobbiamo aspettare”

Le persone positive al COVID-19 dall’inizio della pandemia ad oggi, nella città di Napoli, sono 847. Lo zero di ieri nel conteggio dei contagi, aveva lasciato ben sperare per il capoluogo di regione campano che ora, si trova a fronteggiare un incremento di 14 nuove unità.

All’ANSA, il sindaco De Magistris ha rilasciato alcune dichiarazioni:

“Lo zero di ieri era un segnale di speranza perché siamo in una fase decrescente ma per avere uno zero stabilizzato dobbiamo aspettare ancora”.

Nel frattempo, i dati della città di Napoli non lasciano spazio ad interpretazioni: 150 i ricoverati, di cui 11 in terapia intensiva; 166 le persone guarite e 54 i decessi registrati.