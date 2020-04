Gabriele Gravina, presidente della FIGC, ha parlato durante la trasmissione Che Tempo Che Fa, circa la possibilità di riprendere il campionato di serie A, e il protocollo emesso con le misure di sicurezza adeguate:

“Ci sono due gruppi apparentemente contrapposti: chi ritiene che si debba chiudere l’attività sportiva, chi ritiene che si debba continuare, e ne faccio parte. Spero che l’Italia a giugno possa avere l’opportunità di vivere un momento di sollievo. C’è poi anche il rischio di generare contenziosi.

Io chiedo di essere considerato come movimento di impatto socio economico alla pari di ogni altro settore. È molto difficile governare il mondo amatoriale ma ci stiamo ragionando.

Al momento l’unico sport professionistico che è stato bloccato è il basket, quindi non vedo perché fare polemica sul fatto che si parli solo del calcio (la Pellegrini si era lamentata del fatto che non si parlasse dello stop anche per gli altri sport).

PROTOCOLLO RIPRESA SERIE A

Esiste un protocollo che abbiamo invitato a Spadafora, ne aspettiamo la valutazione. Per tamponi e test, ci sono cliniche a disposizione, non è questo l’ostacolo per ricominciare.

Abbiamo pensato di assegnare lo scudetto del cuore ai nostri “supereroi”, medici, infermieri. Chi vince lo scudetto? La squadra che avrà più punti, sono sicuro che ricominceremo”

