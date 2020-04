Ulivieri: “Capisco le paure ma il calcio deve ripartire”

NOTIZIE CALCIO – Il Presidente dell’AIA, Renzo Ulivieri, ha rilasciato un’intervista aia colleghi de “Il Mattino“. Ecco quanto evidenziato dalla nostra redazione:

“Ho paura del Coronavirus. Ma il mio vero timore è che questa paura mi rimanga addosso anche quando tutto finirà e che cambierà il mio modo di vivere. Se le autorità sanitarie diranno che si potrà tornare ad allenarsi, è giusto che nessuno si tiri indietro. Capisco la preoccupazione, ma se si seguiranno le indicazioni sarà possibile riprendere la stagione”.

“Per la gente vedere le partite sarà una gioia, anche per tutto quello che sta ancora passando. Se ci sono le condizioni per riprendere, il calcio deve riprendere. Anche per una questione psicologica o sociale. Ed è il prezzo che deve pagare per la sua popolarità. Anche se si dovesse andare in campo ogni due giorni, i campionati sono da portare a termine, pure a costo di finire la stagione ad agosto“.

“Toccherà a virologi ed esperti dire l’ultima parola. E il calcio si muoverà di conseguenza. Non un attimo prima e solo in totale sicurezza. La popolarità di questo sport è la ragione che spinge ancora tutti a credere e a sperare in una ripartenza. Sempre meglio il campo che decidere a tavolino”.