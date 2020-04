FABIAN RUIZ MANCHESTER CITY – Come riportato dall’edizione odierna del Corriere dello Sport, Fabian Ruiz è nel mirino dei top club europei. Il centrocampista azzurro, che ha compiuto 24 anni nella giornata di ieri, è da tempo sul taccuino degli osservatori di mezza Europa. Su di lui ci sono Real Madrid, Barcellona e Manchester City.

Il centrocampista andaluso è nei pensieri di molti club europei. I suoi 24 anni sono, calcisticamente parlando, portati benissimo. Il Real Madrid è sulle sue tracce da un po’, così come il Barcellona, due club che già lo monitoravano quando Fabian era ancora al Betis. I colossi iberici si fecero però soffiare il talento dal Napoli, per “soli” trenta milioni di euro, cifra della clausola rescissoria. Real Madrid e Barcellona però non sono gli unici ad aver messo gli occhi sul numero otto azzurro: su Fabian Ruiz c’è anche il Manchester City. Perchè se è vero che il club è inglese, la guida tecnica dei Citizens è Pep Guardiola. Il tecnico catalano avrebbe eletto Fabian a principe del suo centrocampo, fatto di Tiki-Taka e scambi corti. Il mancino di Fabian ha incantato mezza Europa e ha fatto nascere i rimpianti in Spagna. La sensazione è che le big europee, archiviata l’incognita relativa al finale di questa stagione, faranno di tutto per accaparrarsi l’ex Betis. Il procuratore del centrocampista azzurro ha parlato chiaramente di un interesse del Real Madrid per Fabian Ruiz. Alvaro Torres ha fatto inoltre sapere di aver anche avvisato De Laurentiis di queste lusinghe madrilene.

I numeri di Fabian Ruiz

Fabian Ruiz nel corso di questa stagione ha sofferto un po’ il momento negativo del Napoli, ma nonostante ciò ha collezionato anche diverse ottime prestazioni. I numeri non dicono tutto, ma ci raccontano di una stagione, fin qui, condita da 3 gol e 2 assist in 32 presenze complessive. Il numero più rilevante è sicuramente legato all’impiego: 2698′ in campo per lui. È il terzo giocatore della rosa per utilizzo, dietro solo a Di Lorenzo e Zielinski. Fabian ha giocato tutti i minuti disponibili dell’avventura del Napoli in questa Champions League. L’interesse dei top club europei forse è legato proprio a questo: nonostante la giovane età è già molto affidabile in determinati palcoscenici.