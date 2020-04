VIDEO – Pirlo: “Dissi a Cannavaro che ero totalmente allucinato dato che se fosse entrato quel rigore eravamo campioni del mondo”

Pirlo rivela le parole dette a Cannavaro prima dell’ultimo rigore nel 2006

Andrea Pirlo, ex centrocampista del Milan, è intervenuto nella diretta di Massimo Ambrosini, anche lui ex dei rossoneri, per scambiare due chiacchiere tra amici. Pirlo ha risposto ad una domanda di un fan che gli ha chiesto cosa avesse detto a Cannavaro prima del rigore di Grosso nella finale del mondo del 2006:

“Prima che Grosso calciasse il rigore dissi a Cannavaro che ero troppo allucinato solo al pensiero che se quel pallone fosse entrato saremmo diventati campioni del mondo. Io calciai centrale, quella sembrava una palla medica, già avevo deciso che lo avrei tirato lì, solitamente nei rigori il portiere difficilmente resta fermo”.