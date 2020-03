Vigorito: “Annullare il campionato significa far sprofondare il calcio italiano nel baratro”

Vigorito ha parlato dell’ipotesi di rinvio del campionato dicendo la sua opinione

NEWS NAPOLI CALCIO – Il presidente del Benevento, Oreste Vigorito ha rilasciato alcune dichiarazioni ai colleghi del Corriere dello Sport. Il presidente dei giallorossi ha parlato della situazione di caos generata dal Coronavirus e le possibili implicazioni sui campionati nazionali. Di seguito quanto evidenziato dalla nostra redazione:

“Annullare i campionati? Se accadesse ciò, il calcio italiano cadrebbe nel baratro. Ho già discusso con Adriano Galliani ed altri presidenti di Serie A e B, e mi hanno informato di alcuni rumors che circolano. Si parla di un’ipotesi estrema: le autorità, sportive e non solo, potrebbero decidere di annullare i campionati. Ovviamente, come tutti i cittadini, anche i presidenti e i calciatori si allineano alle decisioni del Governo. Soprattutto in questo caso, dove in discussione c’è la salute pubblica. Quando però verranno ripristinate le condizioni adatte, si dovrà tornare a giocare. Si deve tornare a giocare perchè un eventuale annullamento sarebbe catastrofico per il calcio italiano. Non dico che scomparirebbe, ma cadrebbe in un baratro dal quale poi difficilmente potremo rialzarci”.

