Napoli-Torino, dolore alla caviglia per Fabian a fine primo tempo: l’azzurro torna regolarmente in campo!

Dolore alla caviglia per Fabian nel primo tempo.

AGGIORNAMENTO 21:54 – Fabian è regolarmente in campo per il secondo tempo di gioco.

Si è concluso il primo tempo di Napoli-Torino, al momento ferma sull’1-0 per gli azzurri. Ma le cose in ambito infortunati non sembrano andare per il verso giusto.

Fabian Ruiz ha accusato dolore alla caviglia nei minuti finali del primo tempo di gioco. Il calciatore aveva già accusato dolore alla caviglia sinistra nel riscaldamento dopo un tiro troppo impetuoso di un suo compagno di squadra. Stavolta, però, la caviglia sembrerebbe essere quella destra.

Al momento non si conosce l’entità dell’infortunio, le valutazioni del caso verranno fatte nell’intervallo.