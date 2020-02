Coronavirus, preoccupazione a Napoli: malori per due atleti dopo la Maratona sul lungomare

Dopo l’allontanamento di due atleti dalla Napoli Half Maraton, i preoccupanti malori di altri due corridori

Secondo quanto riporta il noto quotidiano Il Mattino quest’oggi, sono spuntati due casi sospetti di Coronavirus alla Napoli Half Maraton (letteralmente la “mezza maratona di Napoli”, svoltasi per buona parte anche sul lungomare di via Caracciolo). Entrambi i sospetti sono arrivati per partecipare alla manifestazione dal nord Italia: il primo ragazzo di 19 anni è di Milano (ricoverato ieri all’ospedale San Giovanni Bosco), il secondo è un 48enne proveniente da Monza.

Il ragazzo milanese, oggi, è stato isolato all’interno di una stanza adibita alle ecografie al pronto soccorso della Doganella, siccome i medici sul luogo non dispongono di «aree idonee all’isolamento dei casi sospetti». Tra l’altro, un documento consegnato stamattina alla direzione sanitaria ha marcato l’assenza di presidi sanitari e di mascherine professionali per tutti.

Il 48enne monzese, invece, è ad ora ricoverato e isolato all’Ospedale San Paolo. Gli esami dei suoi test sono stati inviati al Cotugno, il personale che si occupa del paziente ha avuto l’ordine di non smontare il turno di lavoro prima dell’arrivo delle risposte dei test.