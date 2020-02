Maran in conferenza: “Ho visto Inter-Napoli ed ho capito che oggi sarebbe stata difficile: gli azzurri costruiscono molto”

59 CONDIVISIONI CONDIVIDI Twitter Whatsapp

Rolando Maran ha parlato in conferenza stampa al termine di Cagliari-Napoli:

“Dobbiamo focalizzare bene le nostre possibilità: dobbiamo essere consapevoli su cosa non ha aiutato la squadra. L’assenza di Nainggolan pesa, come le altre: è un momento in cui alcuni giocatori danno esperienze che a noi servono. Dover rinunciare a loro non è semplice. Il Napoli costruisce molto, noi abbiamo rischiato poco. Quando ho visto la partita del Napoli contro l’Inter ho capito che oggi sarebbe stata complicata. Giochiamo per regalare gioie ai tifosi, ultimamente non ci stiamo riuscendo. Viviamo di questo, a noi fa male perchè vorremmo dare quello che si aspettano. Cerchiamo di far tornare allo stadio una festa.