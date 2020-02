Iannicelli: “Bisogna fare una scelta, o vanno via De Laurentiis e figlio o va via Allan!”

53 CONDIVISIONI CONDIVIDI Twitter Whatsapp

Peppe Iannicelli è intervenuto in diretta durante la trasmissione Campania Sport, in onda su Canale 21:

“Arrivati a questo punto bisogna fare una scelta: o vanno via De Laurentiis e figlio, o va via Allan. Altrimenti si mantiene una situazione di incertezza. È giunto il momento di dirsi le cose in faccia. Ci dobbiamo mettere d’accordo. Vogliamo il leader calmo o la frusta? Adesso nessuno deve sottrarsi alle proprie responsabilità. Penso che anche il malanno di Koulibaly sia più diplomatico che sostanziale!“