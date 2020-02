Gattuso in conferenza: ” Caso Allan? Ho aspettato la fine del mercato, ora si segue la mia linea. Elmas può lasciare un’impronta importante”

76 CONDIVISIONI CONDIVIDI Twitter Whatsapp

NEWS NAPOLI CALCIO – L’allenatore del Napoli, Rino Gattuso ha rilasciato alcune dichiarazioni nel corso della conferenza stampa post partita di Cagliari-Napoli. Di seguito quanto evidenziato dalla nostra redazione:

“Non mi fido ancora, l’obiettivo è quello di arrivare il prima possibile a 40 punti. Per quanto riguarda Allan ho aspettato la fine del mercato, ora si dovrà seguire la mia linea. Mertens fa sembrare tutto semplice in campo. Ha grandissima qualità e la abbina alla furbizia, è un peccato che abbia 33 anni. Il rinnovo? Io faccio l’allenatore, sono un dipendente del club. La società sa cosa penso di lui”.

“Elmas ha grande forza fisica e ottima tecnica, può lasciare la sua impronta nel calcio se resta con i piedi per terra. Mi aspettavo questo tipo di partita da parte del Cagliari, anche se inizialmente pensavo giocassero con la difesa a tre ma ieri ho saputo che avrebbero giocato a quattro”.

“Non deve esistere un Napoli di Gattuso, deve esistere un Napoli che fa entrambe le fasi. Da quando sono arrivato stiamo faticando in fase difensiva, ora stiamo migliorando. Non amo palleggiare, preferisco il pressing e disporre i giocatori in campo in modo che si esprimano al meglio. Questo era stato il mio primo errore, non ero riuscito a disporre la squadra in modo da farla rendere al meglio. Ora difensivamente stiamo migliorando e si sta iniziando a vedere qualcosa di buono”.

Per seguire tutte le news sul calcio Napoli clicca QUI