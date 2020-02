Di Lorenzo in mixed zone: “Felici della vittoria e della porta inviolata, è merito di tutti. Mertens? Decide la società”

66 CONDIVISIONI CONDIVIDI Twitter Whatsapp

NEWS NAPOLI CALCIO – Nel corso del post partita della sfida tra Cagliari e Napoli, Giovanni Di Lorenzo ha rilasciato alcune dichiarazioni in mixed zone. Di seguito quanto evidenziato dalla nostra redazione:

“Siamo molto contenti di questa vittoria contro una squadra organizzata, su questo campo difficile. Ora la testa va alla prossima partita. Questo risultato ci da fiducia, ma dobbiamo avere continuità nei risultati, in questa stagione spesso è mancata. È stato importante non aver subito gol per la seconda gara di fila. Il merito della porta inviolata è di tutti, è una bella soddisfazione. Abbiamo tanta qualità e calciatori per fare gol. Futuro di Mertens? Decide la società, è un giocatore molto forte e siamo felici di averlo con noi”.

