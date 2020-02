Cagliari, Maran: “Il Napoli ha trovato il goal in una delle poche occasioni concesse. I miei ragazzi hanno dato tutto”

66 CONDIVISIONI CONDIVIDI Twitter Whatsapp

Rolando Maran, allenatore del Cagliari, ha parlato ai microfoni di Sky al termine della gara contro il Napoli. Le sue parole:

“Abbiamo giocato contro un buon Napoli. Le troppe aspettative hanno creato problemi. Qualcosa ha influito in negativo, oggi non c’era la tranquillità necessaria. I ragazzi hanno dato tutto. Il Napoli ha trovato goal in una delle poche occasioni concesse. Abbiamo la capacità di uscire fuori da questo momento. Prima ci girava tutto bene, ora tutto male e non è questione di sfortuna: la spavalderia, il coraggio stanno mancando. Abbiamo giocato contro il Napoli che è una squadra che ha sempre lottato per altri obiettivi. Per noi, in un momento delicato, è stato più difficile”.