Inter-Napoli, Repubblica: rientra Manolas, ballottaggio Meret-Ospina. Mertens e Callejon dal 1′

Inter-Napoli, Repubblica: le probabili scelte di Gattuso.

36 CONDIVISIONI CONDIVIDI Twitter Whatsapp

Dopo la sconfitta contro il Lecce è già tempo di voltare pagina. Il Napoli dovrà infatti preparare la sfida che mercoledì lo vedrà impegnato contro l’Inter a San Siro in Coppa Italia. L’edizione odierna di Repubblica definisce la competizione l’ultimo obiettivo stagionale degli azzurri.

Gattuso si affiderà sicuramente al turnover, Manolas rientrerà probabilmente al posto di Maksimovic. In porta Meret potrebbe vincere il ballottaggio con Ospina. In mediana andranno valutate le condizioni di Allan e Fabian. Callejon freme per una maglia da titolare così come Mertens che potrebbe prendere il posto di Milik.

Per seguire tutte le news sul calcio Napoli clicca QUI