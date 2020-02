Nainggolan salterà il prossimo match contro il Napoli.

Tegola per il Cagliari, che perde uno dei suoi pezzi migliori proprio all’approssimarsi dello scontro contro il Napoli. Si tratta di Radja Nainggolan, che è stato ammonito al 54′ nella gara di oggi contro il Genoa, persa sull’1-0. Essendo già diffidato, il belga non scenderà in campo nel prossimo match che la sua squadra disputerà proprio contro gli azzurri.

