Sky, Modugno: “All’allenamento oggi erano in 35! Gattuso disporrà di un piacevole imbarazzo. Koulibaly? Al 100% fra qualche giorno ma è pronto”

Le ultime da Castel Vortuno dall’inviato Sky Francesco Modugno, rivelate su Radio Kiss Kiss Napoli

In onda sulle frequenze di Radio Kiss Kiss Napoli, la radio ufficiale della SSC Napoli, durante la trasmissione Radio Goal, ha preso la parola il noto giornalista di Sky Sport Francesco Modugno. L’inviato ha rivelato in radio le ultime di giornata dal campo di allenamento di Castel Volturno. Ecco quanto evidenziato dalla redazione di SpazioNapoli:

“Gattuso da oggi disporrà di un piacevole imbarazzo: oggi ad allenarsi erano in 35! Solo Manolas non era presente perché era di ritorno dalla Grecia. Da oggi il mister avrà a disposizione la vera possibilità di scegliere chi far giocare e di regolarsi partita per partita. C’è ancora qualcuno che non sta al 100% della condizione ma sono praticamente tutti a disposizione. Come Kalidou Koulibaly, che non è al massimo ma è già pronto, il senegalese ha una struttura fisica importante. Demme ha una carica pazzesca, e con lui anche Zielinski. Entrambi sono abbastanza sicuri di un posto nel centrocampo azzurro mentre per l’ultimo dei tre slot c’è una lotta serrata, con Allan che parte leggermente avanti agli altri“.

“Vi svelo un retroscena sull’intervista a Diego Demme: gli feci una domanda alla quale non ha saputo rispondermi in italiano o in inglese, così abbiamo provato a tradurre dal tedesco ma si è rivelato molto difficile. Siamo passati alla domanda successiva“.

