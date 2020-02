Marolda: “Koulibaly partirà titolare col Lecce, ora aspettiamo Fabian”

Le ultime su Napoli-Lecce da Francesco Marolda, in onda su Radio Kiss Kiss Napoli

Il giornalista del Corriere dello Sport Francesco Marolda, in onda quest’oggi sulle frequenze di Radio Kiss Kiss Napoli, durante il programma Radio Goal, è intervenuto per dare un’ultimissima sul Napoli, che si avvia a giocare in campionato contro il Lecce. Queste le sue parole evidenziate dalla redazione di SpazioNapoli:

“Kalidou Koulibaly potrebbe partire titolare contro il Lecce, per mettergli minuti nelle gambe prima dell’importantissima semifinale d’andata di Coppa Italia contro l’Inter. Ora aspettiamo solo di veder tornare in campo Fabian Ruiz dopo la febbre. Il Lecce è la seconda peggior difesa della Serie A, ha fatto meglio solo rispetto al Genoa: sul mercato i giallorossi si sono mossi bene ma devono migliorare tanto la loro fase difensiva“.

