Benevento, Maggio pronto a rinnovare. Il terzino ex Napoli potrebbe giocare per un altro anno

Christian Maggio pronto al rinnovo di contratto col Benevento

L’ex terzino azzurro Christian Maggio, oggi in forze al Benevento, è sembrato nelle ultime settimane sempre più vicino dal terminare la sua carriera all’età di 38 anni (il prossimo 11 febbraio). Al momento, però, pare star avanzando la possibilità di prolungare il contratto con le streghe, in scadenza il prossimo giugno.

Lo ha riportato l’edizione odierna del noto quotidiano Il Mattino: il Benevento potrebbe diventare per Maggio un forte sigillo per terminare la sua carriera, dopo essere arrivato in giallorosso direttamente da Napoli, dove ha trascorso il maggior numero di stagioni. Il Benevento è stata per il terzino classe 1982, quest’anno, l’occasione per poter dimostrare di poter dare ancora tanto al calcio da giocatore.

I numeri gli stanno dando pienamente ragione: 3 gol e 6 assist in 21 partite stagionali. Il club del presidente Vigorito ha aperto le porte al rinnovo di contratto, ora serve solamente approfondire il discorso. Il desiderio c’è, Maggio sembra pronto a rilanciarsi ancora una volta con i sanniti, e l’anno prossimo potrebbe farlo di nuovo in Serie A.