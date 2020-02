Crollo Barcellona, Messi e compagni eliminati dall’Athletic Bilbao in Copa del Rey! Infortunio anche per Pique

Clamorosa Copa del Rey: eliminati il Real Madrid e il Barcellona nella stessa serata

Copa del Rey spumeggiante e assolutamente impronosticabile! Già perché, se da un lato il Real Madrid è stato eliminato in casa per il risultato di 3-4 nello scontro con la Real Sociedad, dall’altro il Barcellona di Lionel Messi (prossimo avversario del Napoli in UEFA Champions League) è stato eliminato per 1-0 dall’Athletic Bilbao all’Estadio San Mames! Dirsi increduli dell’eliminazione dalla coppa nazionale, nella stessa serata, delle due compagini iberiche più blasonate è dir molto poco.

Tra l’altro, la sconfitta maturata dai blaugrana è arrivata solo al minuto 93′, in pieno recupero, con un bel colpo di testa di Inaki Williams, su cross di Gomez. Ma le sorprese negative per il Barcellona non si limitano solo all’eliminazione: al 79′ l’espertissimo difensore Gerard Pique ha dovuto abbandonare anzitempo il terreno di gioco per infortunio, lo ha sostituito Umtiti. Ora, dunque, bisognerà anche valutare, con i prossimi accertamenti, l’entità dell’infortunio del centrale spagnolo, pedina fondamentale nello scacchiere catalano.

