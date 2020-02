Caos in casa Barça: Messi starebbe valutando l’addio!

26 CONDIVISIONI CONDIVIDI Twitter Whatsapp

Non c’è pace in casa Barcellona, lì dove i catalani vivono una situazione estremamente delicata. Lo sfogo di Leo Messi, che ieri ha attaccato il ds Abida fa tremare sostenitori ed addetti ai lavori. Il calciatore è in scadenza nel 2021 e per ora i contatti per prolungare il sodalizio con il club non hanno sortito effetti. I problemi con la dirigenza esplosi ieri andavano avanti da mesi e non hanno di certo aiutato nella negoziazione.

Secondo quanto riportato dalla redazione di calciomercato.it, il 10 argentino potrebbe iniziare seriamente a valutare una nuova avventura per chiudere la sua carriera con nuovi stimoli. Il rinnovo sul tavolo da oltre quattro mesi e non ancora firmato parla chiaro.

