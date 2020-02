Chiariello: “Qualora Milik partisse il Napoli potrebbe insistere per il rinnovo di Mertens. Callejon? Rapporto straordinario con Gattuso”

Le parole di Umberto Chiariello durante la trasmissione Campania Sport a Canale 21

Oggi, durante la trasmissione televisiva Campania Sport, sull’emittente televisiva locale Canale 21, è intervenuto il giornalista Umberto Chiariello per chiarire la situazione rinnovi in casa Napoli. Sotto la lente d’osservazione del collega sono finiti i soliti Mertens e Callejon ma anche Milik e Zielinski. Queste le parole del giornalista:

“Ora come ora per un possibile rinnovo con Mertens si stanno aprendo scenari interessanti, legati soprattutto al ritardo nella trattativa di prolungamento per Milik. Il Napoli aveva intenzione di tenere il polacco per poi andare a prendere una punta di ricambio (Petagna), dimenticandosi che Llorente ha firmato un biennale che scade nel 2021“.

“Ora, però, ci sono delle complicazioni per il rinnovo di Milik, così il Napoli, irritato, starebbe cercando a tutti i costi di convincere Mertens a rinnovare. Qualora, poi, il Napoli vada a cercare un terzo attaccante i primi nomi in lista sembrano essere Pinamonti e Mateta. Intanto, complicazioni anche per Zielinski“.

“Situazione Callejon? Con Gattuso c’è un rapporto straordinario, e da vedere se farà come Albiol o se rimarrà. Ogni anno viene etichettato come colui che deve andarsene“.

