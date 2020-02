Iannicelli: “Calendario agevole per una possibile rimonta. Il Napoli non può avere la metà dei punti della Juve”

L’intervento di questa sera di Peppe Iannicelli in onda su Canale 21

Oggi, durante Campania Sport, programma sportivo dell’emittente televisiva locale Canale 21, è intervenuto come di consueto il giornalista Peppe Iannicelli. Queste le parole del collega, che ha cercato uno sprone per una rimonta in campionato nel calendario ‘agevole’ di febbraio:

“Sampdoria, Lecce, Brescia, Cagliari e Torino: Inter in Coppa Italia a parte, il calendario può aiutare a riscattarci. Per progettare una rimonta, il calendario è sicuramente agevole. Oggi guardare la classifica è una pia illusione, ma se il Napoli vince è va a -9 dalla Champions League. Deve stare zitto e continuare a vincere”.

“La piazza non meritava una stagione tanto indecorosa. Per quanto la squadra forse non sia stata costruita e completata nel migliore dei modi, il Napoli non è una squadra che si può permettere di avere metà punti rispetto alla Juventus. Ero convintissimo di vedere un Napoli in testa al campionato e mi sono sbagliato. Per questo non mi fido, aspetterò per sbilanciarmi di nuovo“.

