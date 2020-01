Napoli-Tripaldelli, discorso rimandato a giugno: il Napoli lo voleva subito ma non alle condizioni del Sassuolo

Discorso rimandato a giugno per l’eventuale acquisto del Napoli di Alessandro Tripaldelli

Si è chiusa sul nascere la trattativa per il giovanissimo 1999 terzino sinistro Alessandro Tripaldelli, in forze al Sassuolo, prodotto campano delle giovanili neroverdi. Con un passato anche nella Damiano Promotion, nota scuola calcio napoletana, l’esterno avrebbe gradito parecchio vestire la maglia azzurra da subito, ma tra i due club nella trattativa sono nate delle divergenze.

Secondo quanto riporta TuttoMercatoWeb.com, il Napoli avrebbe negli ultimi minuti alzato l’offerta per Tripaldelli da 1 milione di euro di prestito oneroso con diritto di riscatto fissato a 7, lasciando recapitare sulla scrivania neroverde un aumento del riscatto fino a 9 milioni per un’operazione complessiva da 10 milioni di euro. Tutto si è fermato sulla richiesta di ottenimento di 2 milioni subito per il prestito da parte del Sassuolo. Discorso ancora aperto ma tutto rimandato a giugno.

