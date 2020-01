Lampard in conferenza: “Mertens non arriverà, non cediamo neanche Giroud”

Mertens non andrà al Chelsea in questo mercato: parola di Frank Lampard

Alla vigilia del match valido per la Premier League che vedrà affrontarsi Chelsea e Leicester City, il tecnico dei blues, Frank Lampard, ha annunciato cose importanti in conferenza stampa anche sul fronte mercato.

L’allenatore ed ex legenda del club londinese ha confermato che Dries Mertens – che sembra pian piano allontanarsi sempre più da Napoli – non lo raggiungerà in questa sessione di mercato. Di conseguenza, dunque, il centravanti francese Olivier Giroud, conteso nelle ultime ore da Tottenham, Inter e Lazio, a detta anche del tecnico, non lascerà il Chelsea in questa sessione di calciomercato.

