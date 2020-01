Castel Volturno, report allenamento: personalizzato per Ghoulam, per Allan lavoro misto, palestra post-influenza per Fabian e Politano

Report SSC Napoli dell’allenamento mattutino degli azzurri del 31/01/20

Il Napoli, questa mattina, ha svolto allenamento per preparare la trasferta di lunedì sera contro la Sampdoria. Gli azzurri hanno recentemente ritrovato in campo Kalidou Koulibaly, Nikola Maksimovic e Dries Mertens, ma alla squadra mancano ancora alcuni elementi.

Come specificato sul sito ufficiale della SSC Napoli, “dopo una prima fase di attivazione, la squadra sui campi 2 e 3, ha svolto esercitazioni tecnico tattiche. Successivamente lavoro finalizzato alla costruzione di gioco e partita a campo ridotto e 3 squadre. Chiusura con circuito di forza in palestra“.

Per Faouzi Ghoulam continua il calvario tra terapie e lavoro personalizzato in palestra; Allan ha lavorato a metà tra la palestra e il campo, è in fase di recupero; palestra per postumi influenzali per Fabian Ruiz e il neo-acquisto Matteo Politano, fiducia sulla loro partenza verso Genova.

