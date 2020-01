Amrabat a un passo dalla Fiorentina: “Ho scelto con il cuore!”

Fatta per il passaggio alla Fiorentina di Sofyan Amrabat. Conferma il giocatore, tramite Gianluca Di Marzio

Ormai il passaggio in casacca viola è questione di ore, forse di minuti. Il centrocampista marocchino Sofyan Amrabat, in forze all’Hellas Verona, tanto cercato dal Napoli per giugno in questa sessione di mercato, sta per concretizzare il passaggio alla Fiorentina in scadenza di mercato.

A riportare le parole del mediano è il noto giornalista ed esperto di mercato Gianluca Di Marzio, tramite il suo profilo Twitter: parole d’amore da Amrabat per la viola. Di seguito il tweet:

