Sportitalia – Llorente richiesto dal Parma: nessuna risposta da parte del giocatore. Accordo tra Kumbulla e Inter

CALCIOMERCATO NAPOLI, Tra il Napoli e Kumbulla c’è l’Inter. Llorente era nel mirino del Parma

CALCIOMERCATO NAPOLI – Durante la diretta televisiva su Sportitalia è intervenuto Alfredo Pedullà. Ecco quanto evidenziato:

“In questo mercato si vede la mano di Gattuso. Pinamonti potrebbe essere un investimento per il Napoli se andasse via Llorente. A Llorente è arrivata la proposta dal Parma ma lui prende tempo. Resta nella testa dell’Inter come resta Giroud”.

KUMBULLA ACCORDO CON L’INTER

L’esperto di mercato ha aggiunto su Kumbulla: “Il Napoli ha l’accordo con il Verona, mentre l’Inter con il giocatore. Sarà un affare da ultimo giorno di mercato”.

