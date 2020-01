Napoli-Perugia, Luperto out. Ecco il motivo

20 CONDIVISIONI CONDIVIDI Twitter Whatsapp

NEWS NAPOLI CALCIO – Manca sempre meno alla sfida di Coppa Italia tra Napoli e Perugia. La sfida dovrà servire da iniziano di fiducia per gli uomini di Gattuso. La novità è rappresentata dall’assenza di Sebastiano Luperto. Il difensore italiano non sarà presente neanche in panchina per la sfida di oggi pomeriggio. Il motivo è rappresentato da un attacco influenzale occorso al difensore azzurro. Di seguito il tweet dall’account ufficiale del Napoli:

