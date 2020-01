VIDEO SN – Baronio: “Buona gara oggi. Non posso dire niente ai ragazzi: se Ancelotti ha avuto problemi posso averne anch’io”

69 CONDIVISIONI CONDIVIDI Twitter Whatsapp

Roberto Baronio commenta la sconfitta degli azzurrini contro la Juvenuts ai nostri microfoni. Ecco quanto dichiarato dal tecnico del Napoli Primavera:

“Abbiamo perso contro una buonissima squadra che ha fatto un solo tiro in porta. Dispiace, abbiamo fatto una buonissima gara, proprio come contro la Samporia e un tempo con la Lazio bene . I ragazzi stanno dando il massimo, ma serve qualcosa in più perché siamo ultimi. Stiamo annegando in questo momento e dobbiamo aggrapparci a qualsiasi cosa per uscirne“.

“La società? Mi rapporto con Grava che è presente, vede tutti gli allenamenti, sa com’è la situazione.Lo scorso anno ho conosciuto un direttore ora sto conoscendo un amico, la società sa come lavoro, poi è ovvio che si guardino altre cose come i risultati. Alla fine vediamo che anche in prima squadra un signor allenatore come Ancelotti ha avuto problemi, posso averne anche io. Sono qui per lottare, Grava è con me, vogliamo portare fuori da questa situazione i ragazzi“.

“Difesa a quattro? Ho voluto cambiare, ma tutto dipende dall’atteggiamento. I ragazzi si applicano, si allenano bene, non posso dirgli nulla. Ovvio che in campo devono migliorare sotto alcuni aspetti. Dobbiamo essere bravi a segnare anche nell’unica occasione che ci capita. Le annate iniziano storte e poi sono difficili da raddrizzare. Se si guarda oltre il naso si fa fatica, il nostro obiettivo è il quartultimo posto e siamo lì. Se uno si aspetta di lottare per i playoff allora è giusto che vada a casa, ma noi sappiamo che l’obiettivo è la salvezza. Lo scorso anno l’Empoli era come noi, se hanno fatto il miracolo loro possiamo riuscirci anche noi“.

“Serve cinismo? Faccio fatica a dormire la sera, non ho la famiglia con me e ho tempo per pensare. Cerco di fare il possibile durante la settimana perché amo questo sport, voglio fare questo lavoro al cento per cento e lo farò fino a che sarò qua. Vogliamo migliorare, dobbiamo essere più precisi sotto porta. Serve un risultato positivo per ritrovare fiducia”.

“Manca fiducia? Si serve assolutamente e bisogna recuperarla con un risultato positivo. Bastava non perdere oggi per andare a Pescara con un risultato diverso. Ovvio che i ragazzi sono demoralizzati e che mi dimostrano vicinanza in una maniera incredibile. Dopo la partita di Genova ho visto tanti ragazzi piangere e non è normale credetemi. Io sarò con loro fino alla fine per raggiungere questa salvezza. Ok che non si vince ma la classifica per me è il quartultimo posto. Speriamo nella partita con il Pescara che è uno scontro diretto”.

VIDEO

Per seguire tutte le news sul calcio Napoli clicca QUI