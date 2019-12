VIDEO – Insigne ed Immobile insieme a Dubai per gli ultimi giorni di vacanza

Insigne si gode gli ultimi giorni di vacanza con Immobile

NOTIZIE CALCIO NAPOLI – Continuano le vacanze di Natale per i giocatori azzurri che il 30 dicembre si ritroveranno a Castel Volturno per lavorare in vista della sfida dell’Epifania contro l’Inter allo Stadio San Paolo.

Il capitano del Napoli, Lorenzo Insigne ha deciso di passare queste sue vacanze, insieme ad una amico di vecchia data ed ex compagno ai tempi del Pescara, Ciro Immobile. I due, accompagnati naturalmente dalle rispettive famiglie, in questo momento si trovano a Dubai. L’attaccante della Lazio ha postato questa storia sul proprio profilo Instagram:

VIDEO

immobile-insigne

