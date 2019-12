Torreira-Napoli, CdS: non costa meno di 30 mln, si valuta il prestito. Con Arteta in panchina cambia tutto

59 CONDIVISIONI CONDIVIDI Twitter Whatsapp

L’edizione odierna del Corriere dello Sport fa il punto su Torreira, 23enne mediano dell’Arsenal con un passato nel Pescara, fortemente voluto da Giuntoli. La prospettiva sul suo futuro potrebbe cambiare.

La trattativa non è semplice perché sono cambiate le prospettive dell’Arsenal. Con Arteta in panchina bisognerà capire se la voglia di tornare in Serie A da parte dell’uruguagio è ancora forte. Torreira costa non meno di 30 mln di euro, cifra che il Napoli non è disposto ad investire al momento. Si parte dal prestito, per poi riparlarne a giugno.

