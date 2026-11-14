Rudi Garcia è tornato a parlare della sua esperienza sulla panchina del Napoli, rilasciando un’intervista a The Athletic in cui ha ripercorso le tappe della sua carriera. L’allenatore francese, attualmente svincolato dopo la conclusione del suo incarico con la Nazionale belga, ha descritto come positiva anche la parentesi azzurra, pur accompagnando il giudizio con una critica diretta al presidente Aurelio De Laurentiis.

Anche a Napoli mi sono divertito. Sono stato licenziato dal presidente dopo quattro mesi non per i risultati, ma perché volevo prendere le decisioni che un allenatore dovrebbe prendere.

Così Garcia a The Athletic, tracciando una distinzione netta tra i risultati ottenuti in campo e le ragioni che, a suo dire, portarono alla rottura con il club campano.