Napoli, sette calciatori out: le ultime dopo l’allenamento congiunto con l’Avellino

Napoli, sette giocatori assenti dall’allenamento congiunto contro l’Avellino: Alisson, Anguissa, Giovane, Marianucci, McTominay, Meret e Spinazzola hanno svolto lavoro personalizzato.
Napoli: il bilancio degli indisponibili a Castel Volturno
Durante la pausa per le nazionali, gli azzurri hanno continuato la preparazione con una seduta mattutina e un allenamento congiunto contro l’Avellino. Il numero considerevole di assenti ha costretto lo staff tecnico a gestire le disponibilità con attenzione, privando la squadra di diverse soluzioni tattiche per il confronto.
Tra i calciatori rimasti fuori dal campo, figurano elementi di peso come il portiere Meret e il centrocampista McTominay. Quest’ultimo continua a rappresentare un nodo critico per il futuro: il rinnovo del contratto è in stallo a causa di richieste economiche molto elevate, spingendo il club a valutare addirittura la possibilità di una cessione. Spinazzola ha optato per il lavoro personalizzato, così come Anguissa.
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Cosa filtra in casa Napoli
Meret continua la sua gestione personalizzata, mentre altri come Giovane e Marianucci completano l’elenco dei non convocati per l’amichevole. Alisson, difensore centrale, ha seguito lo stesso percorso in palestra e in campo.
L’Avellino ha avuto ragione della squadra di Napoli col punteggio di 2-0, ma il risultato della seduta congiunta rimane secondario rispetto al lavoro tattico e fisico svolto. .