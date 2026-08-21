Rinnova col Napoli, accordo trovato: l’ufficialità a mercato chiuso

Frank Zambo Anguissa ha accettato la proposta di rinnovo del Napoli: contratto prolungato fino al 2029 con aumento dell’ingaggio a 5 milioni annui, senza clausole rescissorie.

Lo scenario è cambiato radicalmente nelle ultime settimane. Il centrocampista camerunese, che sembrava orientato verso una nuova esperienza lontano da Napoli, ha scelto di restare. Come rivela Il Mattino, la fumata bianca è ormai imminente: due anni aggiuntivi di contratto, ritocco significativo dello stipendio e nessuna via di fuga garantita da De Laurentiis, che storicamente rifiuta le clausole rescissorie nei suoi accordi.

Anguissa-Napoli: da partenza certa a rinnovo blindato

La decisione di Anguissa rappresenta una inversione di rotta netta rispetto alle valutazioni estive. Il giocatore aveva manifestato curiosità verso altre destinazioni, alimentando rumors di mercato su possibili trasferimenti. De Laurentiis ha però offerto condizioni economiche competitive e un ruolo centrale nel progetto tecnico che ha convinto il nazionale camerunese a cambiare idea. L’assenza di clausole rescissorie nel nuovo contratto garantisce al Napoli la massima stabilità sulla risorsa.

Allegri e la continuità tattica nel centrocampo azzurro

L’allenatore del Napoli ha avuto modo di valutare Anguissa nel pre campionato e rimane convinto delle sue qualità tecniche e umane. Questa continuità nella gestione del centrocampista consente al club di mantenere equilibrio tattico in una stagione che inizia contro il Genoa. La permanenza del camerunese evita ulteriori movimenti in mediana e stabilizza l’assetto offensivo.

Il rinnovo di Anguissa consente a Manna di concentrarsi su altri fronti del mercato: l’arrivo dell’attaccante rimane prioritario, mentre la riduzione dell’organico prosegue con le cessioni in uscita. Con il centrocampista blindato fino al 2029 a 5 milioni annui, il Napoli ha risolto una delle questioni tecniche più delicate della finestra estiva e costruisce una base solida per il futuro.