Lang-Atalanta, le cifre dell’affare: cosa rallenta la trattativa

Noa Lang verso l’Atalanta per 27 milioni di euro, ma il trasferimento resta bloccato sulla formula: il Napoli chiede obbligo di riscatto, i bergamaschi offrono solo diritto.

Lang e l’Atalanta: quando il dettaglio decide il mercato

La Dea ha costruito una posizione dominante nella corsa all’esterno olandese dopo che Ajax e Galatasaray hanno abbandonato la trattativa. I bergamaschi rappresentano oggi l’unica soluzione concreta, eppure l’affare rimane in stallo per una questione di semantica contrattuale. L’operazione complessiva si assesta sui 27 milioni, cifra accettabile per entrambi, ma il come pagare crea una spaccatura che nessuna delle due parti ha ancora risolto. Secondo TMW, l’Ajax si è ufficialmente ritirato, mentre il Galatasaray, club dove Lang ha giocato in prestito nella seconda parte della scorsa stagione, non ha presentato alcuna proposta ufficiale.

Napoli-Atalanta: il muro sulla formula del prestito

De Laurentiis apre al prestito, ma con obbligo di riscatto integrato nel contratto. Giuntoli contropropone il “diritto” di riscatto, formula che consentirebbe all’Atalanta di valutare il rendimento del giocatore prima di decidere se versare i soldi restanti. Non è un particolare marginale: significa differenza tra certezza economica e opzione con scadenza. Il Napoli vuole incassare il totale già oggi, il club bergamasco preferisce una soluzione più flessibile. Le parti continuano a negoziare, e l’impressione è che lo scarto sia colmabile, ma servono giorni ulteriori per trovare l’intesa

Quale futuro per Lang: la finestra di agosto si stringe

Cosa accade se la trattativa si blocca? Lang resta a Napoli fino a gennaio, oppure emerge un terzo club interessato. Per ora nessun altro ha bussato alla porta con serietà. Il Galatasaray non ha fatto passi avanti, Ajax ha chiuso il capitolo. L’Atalanta rimane l’unica strada percorribile in questa sessione di mercato estivo, dove i giorni rimasti sono sempre meno. Se l’intesa su obbligo versus diritto non arriva entro fine agosto, il trasferimento slitterà inevitabilmente a gennaio o il giocatore rimarrà agli azzurri.

Il calciomercato del Napoli dipende ora da una singola parola: “obbligo” oppure “diritto”. Non è un dettaglio decorativo, ma il fulcro su cui poggia l’intera operazione con l’Atalanta. I 27 milioni complessivi rimangono fermi, la volontà di entrambi i club è seria, ma il come strutturare l’accordo continua a dividere le posizioni. Nei prossimi giorni arriveranno gli aggiornamenti decisivi.