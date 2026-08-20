Gabriel Jesus al Napoli, qual è la verità: spunta la cifra per chiudere l’affare

Gabriel Jesus rappresenta il bersaglio principale del Napoli per l’attacco negli ultimi dodici giorni di mercato estivo. Giovanni Manna lavora per convincere l’Arsenal a cedere il brasiliano a 20 milioni di euro, ma lo stipendio da 6 milioni netti rimane il vero ostacolo.

Gabriel Jesus-Napoli: la valutazione è giusta

L’esclusione dal Community Shield contro il Manchester City ha confermato che Gabriel Jesus non rientra più nei piani di Mikel Arteta. L’attaccante brasiliano occupa uno spazio marginale nella rosa dei Gunners, una situazione che spinge l’Arsenal a valutare una cessione prima della scadenza contrattuale nel 2027. Il Napoli ha fiutato l’occasione e posizionato il brasiliano al vertice della lista delle priorità offensive.

Come riporta il Corriere dello Sport, la valutazione del cartellino non costituisce un problema insormontabile. L’Arsenal accetterebbe un’offerta intorno ai 20 milioni di euro, cifra alla portata del club partenopeo. Il vero nodo resta l’ingaggio: a Londra Jesus percepisce circa 6 milioni di euro netti annuali, una cifra che travolgerebbe i parametri salariali del Napoli. Manna deve trovare uno sconto significativo per rendere sostenibile l’operazione.

Probelema ingaggio: il piano del Napoli

Quale leva può usare Manna? I precedenti con Chelsea e Manchester United dimostrano che il direttore sportivo azzurro ha costruito relazioni solide con i club inglesi. Gli affari Badiashile e McTominay hanno consolidato questi canali di comunicazione. Il Napoli può sfruttare questi rapporti per negoziare una riduzione salariale o un contributo dell’Arsenal alla retribuzione del giocatore durante un eventuale prestito.

Se la trattativa per Gabriel Jesus dovesse incepparsi, Manna ha già identificato alternative concrete. Nicolas Jackson del Chelsea rimane in osservazione: l’attaccante senegalese è rientrato da un prestito al Bayern Monaco (che ha scelto di non riscattarlo) e potrebbe rappresentare un’opzione di mercato. Joshua Zirkzee, ex Bologna oggi al Manchester United, rappresenta un’altra strada percorribile, sebbene la Juventus monitori la situazione.

I prossimi giorni risulteranno decisivi. Il Napoli ha posto Gabriel Jesus come priorità assoluta per completare l’attacco e dispone ancora di una finestra temporale ristretta per chiudere l’operazione. La sostenibilità economica dello stipendio rimane la variabile che determinerà l’esito della trattativa con l’Arsenal e il destino del brasiliano nel calciomercato Napoli di questa sessione estiva.