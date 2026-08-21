Lucca, spunta una nuova proposta! La decisione del Napoli

Lorenzo Lucca potrebbe lasciare il Napoli nelle prossime ore. Il Trabzonspor ha piombato sull’attaccante azzurro e la cessione a titolo definitivo rappresenta uno scenario concreto per la sessione estiva di calciomercato.

Lucca nel mirino del Trabzonspor: la mossa della società turca

Il club turco ha deciso di muoversi con decisione dopo l’ingaggio di Mohamed Salah e ora guarda anche al centravanti partenopeo per riportare il titolo a Trebisonda. Manna non considera Lucca incedibile. L’attaccante, acquistato dall’Udinese per 35 milioni, siederà con ogni probabilità in panchina domani nella gara contro il Genoa. Durante il precampionato ha segnato tre gol, più di tutti i compagni, dimostrando una crescita evidente tra Dimaro e Castel di Sangro. Tuttavia, la sua posizione gerarchica rimane quella di primo vice Hojlund, ruolo che non garantisce continuità.

Napoli: solo cessione definitiva, niente prestiti

La società azzurra ha tracciato una linea netta sulla formula di trasferimento. A differenza di quanto accadde a gennaio scorso con il Nottingham Forest, il Napoli non prenderà in considerazione altre soluzioni temporanee. Se dovesse arrivare un’offerta adeguata, Lucca partirà esclusivamente a titolo definitivo. Questa posizione riflette la volontà di Giovanni Manna di monetizzare qualsiasi operazione in uscita e di non disperdere risorse su formule che non generano ricavi significativi.

Il Trabzonspor rappresenta una destinazione appetibile per l’attaccante, che aspetta di capire quale sarà il suo ruolo nella stagione. La permanenza a Napoli non è scontata, soprattutto se il club dovesse rinforzare ulteriormente il reparto offensivo con nuovi attaccanti come Gabriel Jesus. Le prossime 48-72 ore saranno decisive per comprendere se la trattativa con la società turca prenderà forma concreta o se resterà un sondaggio esplorativo. Il mercato del Napoli continua a muoversi su più fronti contemporaneamente, con Lucca che potrebbe rappresentare una delle uscite più importanti della finestra estiva di calciomercato.