Noa Lang, l’annuncio di Sky: “Un club di Serie A è molto vicino”

Noa Lang verso l’Atalanta: l’Ajax si è ritirato dalla corsa per l’esterno olandese del Napoli, mentre i bergamaschi diventano la pista più concreta per il suo futuro secondo quanto riporta Gianluca Di Marzio.

Lang-Atalanta: la pista che accelera

La situazione di mercato in uscita dal Napoli si concentra interamente sulla possibile cessione dell’olandese. L’Ajax ha deciso di farsi da parte, chiudendo una delle opzioni precedentemente considerate. I bergamaschi invece mantengono vivo l’interesse e rappresentano oggi il percorso più credibile per la partenza del giocatore. La trattativa con la Dea non è ancora conclusa, ma il club orobico ha posizionato la propria candidatura in modo deciso.

Il Galatasaray, squadra con cui Lang ha disputato la seconda metà della stagione passata, sta valutando altre soluzioni. Questo sviluppo apre scenari completamente diversi rispetto alle ipotesi iniziali sul suo futuro. La finestra di mercato estiva offre al club azzurro la possibilità di accelerare verso una soluzione definitiva, anche se la trattativa rimane ancora in fase di definizione.

Napoli: la cessione di Lang per finanziare gli acquisti

Quale è il vantaggio per il Napoli in questa operazione? La cessione dell’esterno olandese libererebbe risorse economiche necessarie per intervenire nel mercato offensivo e completare il reparto. Senza questa uscita, il club partenopeo difficilmente potrà procedere con ulteriori acquisizioni in attacco. La strategia è chiara: prima gli addii, poi gli arrivi.

L’operazione Lang-Atalanta rappresenta un passaggio cruciale nel piano di ricostruzione dell’organico. I bergamaschi hanno tutte le intenzioni di chiudere questa trattativa nelle prossime settimane, mentre il Napoli attende sviluppi concreti per sbloccare il mercato in entrata. Ogni giorno che passa avvicina la deadline di fine agosto, rendendo le negoziazioni più pressanti per tutte le parti coinvolte.

La prossima settimana sarà decisiva per capire se l’Atalanta riuscirà a definire i dettagli con il Napoli e con l’esterno olandese. Lang rimane il perno attorno al quale ruota il calciomercato in uscita del club azzurro, e la sua destinazione avrà conseguenze dirette sugli acquisti che la società potrà effettuare nel reparto offensivo.