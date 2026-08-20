Napoli sorpassato, sfuma l’attaccante: è vicino alla Spagna

Nicolas Jackson si allontana dal Napoli. L’Atletico Madrid ha accelerato per l’attaccante del Chelsea, mandando Mateu Alemany a Londra per avviare la trattativa. Gli azzurri perdono terreno nella corsa al senegalese classe 2000.

Jackson e il Napoli: l’Atletico Madrid cambia gli equilibri

La concorrenza per Nicolas Jackson si è intensificata nelle ultime ore. Secondo quanto riportato da Marca, l’Atletico Madrid ha individuato nell’attaccante una delle soluzioni principali per rinforzare l’attacco dopo l’infortunio di Sorloth e le difficoltà di Julián Alvarez. Il club biancorosso non intende correre rischi e ha già contattato il Chelsea per avviare la trattativa sulla base di un prestito con partecipazione ai costi dell’ingaggio, stimato intorno ai 7,5 milioni di euro.

Il Napoli aveva messo Jackson nel mirino dopo gli arrivi di Costantino Favasuli e Benoît Badiashile. Giovanni Manna stava valutando il colpo per affiancare Rasmus Hojlund, con Lorenzo Lucca attualmente come alternativa. L’offensiva dell’Atletico, però, ha complicato i piani dei partenopei. La mossa spagnola rappresenta una scelta tattica precisa: prestito secco con Blues disposti a cofinanziare il salario, una formula che il Chelsea potrebbe valutare positivamente per alleggerire il monte stipendi.

Jackson, Napoli e non solo: l’Aston Villa entra nel gioco

Non è soltanto l’Atletico Madrid a muoversi. Anche l’Aston Villa segue con attenzione la situazione di Jackson, soprattutto nel caso di partenza di Ollie Watkins. La concorrenza si allarga e il Chelsea avrà scelta tra più offerte. Per il Napoli il quadro si complica: mantenere viva la trattativa richiede un’accelerazione immediata, diversamente il rischio è vedersi superare da club con maggiore liquidità o proposte alternative per il giocatore.

La finestra di calciomercato estivo si chiude a breve e ogni giorno perso potrebbe risultare decisivo. L’Atletico Madrid ha già mosso i primi passi concreti, il Napoli deve valutare se insistere su Jackson o virare su alternative. La scelta di Manna nei prossimi giorni determinerà se gli azzurri riusciranno a completare l’attacco o se Jackson rimarrà un’occasione sfumata.