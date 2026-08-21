Gabriel Jesus vuole il Napoli! Cosa attendono gli azzurri in queste ore

Gabriel Jesus attende il Napoli in questi ultimi giorni di mercato. L’attaccante dell’Arsenal avrebbe già comunicato la propria disponibilità al trasferimento in azzurro, ma la trattativa rimane bloccata da questioni di bilancio.

Gabriel Jesus vuole Napoli: l’Arsenal abbassa il prezzo

Come ricorda il Corriere dello Sport, il cartellino del brasiliano si aggira attorno ai 20 milioni di euro, cifra che il Napoli ritiene spropositata. Il club londinese potrebbe però scendere a 10-15 milioni, trasformando l’operazione è fattibile solo a condizione che lo stesso Jesus riduca le proprie richieste economiche. La volontà del giocatore di trasferirsi in azzurro rappresenta il primo passo verso la conclusione dell’affare.

Il Direttore Sportivo Giovanni Manna ha individuato nel centravanti il profilo ideale per completare l’attacco dopo gli arrivi di Badiashile e Favasuli. Mister Massimiliano Allegri attende un rinforzo in quel reparto. Jesus non è una semplice opportunità di mercato: è il primo obiettivo della dirigenza partenopea per questo agosto 2026.

Napoli: la cessione che sblocca Jesus

Prima di procedere all’acquisto, il Napoli deve liberare spazio in rosa. Noa Lang e Lorenzo Lucca rimangono i candidati principali alla partenza, con la gestione che pretende una cessione a titolo definitivo e non un prestito. Per l’olandese circola l’interesse di Atalanta e Galatasaray, mentre l’Ajax non ha ripreso i contatti. Una volta concretizzata l’uscita di uno dei due, Manna avrà i margini finanziari per chiudere con l’Arsenal.

Quale scenario si delinea? L’Arsenal dispone dell’ultima occasione per monetizzare il cartellino di Jesus prima che il valore diminuisca ulteriormente. Il Napoli sa che il brasiliano vuole solo gli azzurri e non farà pressioni eccessive. Se Lang partirà verso Bergamo o Istanbul o se Lucca troverà una destinazione, il trasferimento di Jesus a 10-15 milioni diventerà realtà entro fine agosto.

La finestra estiva del Napoli dipende ancora dalle mosse in uscita. Jesus rappresenta la conclusione logica di un mercato costruito attorno alle esigenze tattiche di Allegri. Entro i prossimi giorni le cessioni potranno accelerare l’arrivo dell’attaccante dell’Arsenal in maglia azzurra.