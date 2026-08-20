Attacco Napoli, non solo Gabriel Jesus: si instensificano i contatti in Premier League

Nicolas Jackson rimane l’obiettivo prioritario del Napoli per l’attacco. Secondo Sky Sport, nella giornata di ieri si è registrato un nuovo contatto diretto tra la dirigenza azzurra e l’entourage dell’attaccante del Chelsea, confermando l’accelerazione della trattativa.

Nuovi contatti per Nicolas Jackson: la mossa del Napoli

L’attaccante senegalese classe 2001 risponde perfettamente al profilo cercato dagli azzurri. Forza fisica, velocità negli strappi e capacità di attaccare la profondità: Jackson possiede le caratteristiche che il Napoli ritiene fondamentali per l’evoluzione offensiva della squadra. Il club partenopeo ha intensificato le verifiche sulla fattibilità dell’operazione, chiedendo chiarimenti sia al Chelsea sia al giocatore sulla disponibilità a trasferirsi in Italia. L’asse con la Premier League resta aperto anche per altre piste. Gabriel Jesus dell’Arsenal e Joshua Zirkzee del Manchester United rimangono monitorati.

Nicolas Jackson con la maglia del Bayern Monaco durante una partita

Napoli, ancora rallentamenti sul mercato

Quando arriverà l’offerta ufficiale? De Laurentiis ha imposto una regola ferrea: nessuna accelerazione definitiva fino a quando non sarà completata un’uscita nel reparto offensivo. Il Napoli non affonderà il colpo a scatola chiusa. Una volta liberato uno slot con la cessione di un attaccante dalla rosa attuale, gli azzurri stringeranno per uno dei tre profili seguiti, con Jackson che è uno dei profili che stuzzica di più la dirigenza azzurra. Su di lui c’è però anche l’Aston Villa, che potrebbe chiudere il suo acquisto a stretto giro qualora completasse la cessione di Watkins. L’affare, quindi, dipende anche dalle tempistiche.

La fase finale di agosto diventerà decisiva. Il Napoli attende la partenza di un attaccante, Jackson attende il segnale definitivo dal club partenopeo e il Chelsea osserva l’evolversi della situazione. I contatti continueranno, ma l’operazione Jackson per il calciomercato del Napoli dipende dalla capacità della dirigenza di piazzare una prima cessione offensiva.