Napoli, Allegri fa una richiesta diretta a un azzurro! La Gazzetta rivela il retroscena

Il Napoli di Allegri avrà come perno Rasmus Hojlund. La prima stagione azzurra del danese non è stata facile: portare avanti un reparto da solo, con moltissime gare da giocare ed eseguendo ruolo da boa offensiva secondo Conte ha creato difficoltà. Ora la musica cambia.

Napoli, obiettivo 20 gol per Hojlund: richiesta di Allegri

Il nuovo Napoli di Allegri sarà una squadra insolitamente offensiva, diversamente dagli abituali standard di Max. Infatti, l’allenatore livornese vorrebbe una rosa a grande trazione offensiva, trascinata dall’attaccante Rasmus Hojlund. Questi deve essere il centro della produzione offensiva, con il mister che gli ha chiesto di raggiungere – se non superare – quota 20 gol stagionali, come segnalato dalla Gazzetta dello Sport.

Nella passata stagione, nonostante il riposo nullo e un incarico da rifinitore spalle alla porta, il danese c’è andato vicino: tra Serie A, Supercoppa e UCL si registrano 16 gol e 3 assist messi a tabellino. Ora, c’è da migliorarsi ancora: è tempo dell’esplosione del bomber azzurro!