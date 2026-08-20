Verso Genoa-Napoli: il commento di De Rossi su Hojlund spiazza i tifosi

Rasmus Hojlund entra nel podio dei migliori centravanti della Serie A secondo Daniele De Rossi. L’allenatore del Genoa lo colloca insieme a Lautaro e Malen in vista della sfida contro il Napoli.
De Rossi studia Hojlund: la difesa del Genoa prepara il piano
Il tecnico rossoblù ha dedicato tempo significativo all’analisi del danese in conferenza stampa pre-partita. De Rossi ha spiegato:
“Oggi ne abbiamo parlato, più che altro con il mio staff e abbiamo fatto le nostre valutazioni. È uno dei tre centravanti più forti della A con Lautaro e Malen. L’anno scorso lo abbiamo marcato bene, ha fatto gol su una ribattuta ma è stato contenuto nella maniera giusta”.
De Rossi ha identificato un pattern tattico specifico nel Napoli di Allegri. Il sistema degli azzurri non ruota solo attorno al centravanti: i centrocampisti si inseriranno continuamente in area avversaria per chiudere le azioni.
Napoli, la chiave sui cross di Politano: il Genoa avverte il pericolo
Durante la visione dei video di allenamento, De Rossi ha notato un dettaglio che lo ha colpito. Sui cross di Politano il Napoli produce un affollamento impressionante:
“Oggi guardavamo delle amichevoli i video e sui cross di Politano c’erano sei persone in area”.
De Rossi ha concluso ricordando che il Genoa dovrà mantenere attenzione costante. La partita contro il Napoli richiede una lettura tattica precisa e un’esecuzione difensiva senza errori. Hojlund rappresenta la punta di diamante, ma il vero punto di forza è l’intero meccanismo offensivo che Allegri vuole costruire attorno a lui.