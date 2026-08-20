Verso Genoa-Napoli: il commento di De Rossi su Hojlund spiazza i tifosi

Rasmus Hojlund entra nel podio dei migliori centravanti della Serie A secondo Daniele De Rossi. L’allenatore del Genoa lo colloca insieme a Lautaro e Malen in vista della sfida contro il Napoli.

Il tecnico rossoblù ha dedicato tempo significativo all’analisi del danese in conferenza stampa pre-partita. De Rossi ha spiegato:

“Oggi ne abbiamo parlato, più che altro con il mio staff e abbiamo fatto le nostre valutazioni. È uno dei tre centravanti più forti della A con Lautaro e Malen. L’anno scorso lo abbiamo marcato bene, ha fatto gol su una ribattuta ma è stato contenuto nella maniera giusta”.