Napoli, l’esito delle visite di Badiashile: pronta la prossima mossa

Le visite mediche svolte ieri da Benoit Badiashile hanno richiesto alcuni approfondimenti. Oggi, tutto è risolto: ricevuto il via libera a livello medico, il difensore francese viaggia verso Napoli ed è pronto ad unirsi definitivamente alla causa azzurra!

Badiashile termina le visite mediche: ora si unirà al Napoli

Nella giornata di ieri il Napoli non ha concluso le visite mediche di Benoit Badiashile, predicando cautela e ulteriori approfondimenti prima di concretizzare il colpo di mercato in entrata dal Chelsea. Quest’oggi, segnala SkySport, il francese ha terminato i controlli cardiologici e tutto ha dato segnali positivi per la sua condizione di salute. Dunque, ora il classe 2001 si muove e, da Villa Sutart a Roma, è presto previsto il suo arrivo a Napoli. La firma sul contratto arriverà fra oggi e domani, dopodiché potrà essere totalmente arruolabile da mister Allegri!