Napoli, importante aggiornamento su Badiashile: visite mediche prolungate!

Il Napoli è pronto ad accogliere il suo nuovo difensore: Benoit Badiashile. Il francese arriverà dal Chelsea per un prestito da 3 milioni di euro con diritto di riscatto fissato a 27. Sorge però un problema odierno pe il calciatore: non terminerà le visite mediche di rito a Villa Stuart.

Badiashile, niente visite mediche oggi: il motivo

Massimiliano Allegri dovrà attendere ancora qualche ora prima di abbracciare il classe 2001. Le visite mediche, inizialmente in programma oggi, non verranno completate.

Badiashile terminerà l’iter delle visite mediche nella giornata di domani: non si tratta di alcun problema fisico o di altro genere, ma è solo questione di organizzazione interna e di prassi già concordata precedentemente.

Badiashile in azione con la maglia del Chelsea

Come cambia il Napoli con Badiashile

Con l’arrivo del difensore, Allegri è pronto a studiare le pedine difensive per affrontare al meglio la nuova stagione. Il francese è capace di giocare sia a tre che a quattro e, con il suo piede mancino, garantisce anche sicurezza sull’impostazione del gioco.

Con Buongiorno out per infortunio, ci sarà spazio per il nuovo arrivato: le aspettative sono tante, così come l’attesa di vederlo all’opera. Resta da capire se sarà subito a disposizione del tecnico per la prima sfida di campionato contro il Genoa.