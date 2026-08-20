Il Napoli esulta, ci sarà contro il Como: problema superato

Sam Beukema è vicino al ritorno in campo: ha definitivamente superato il problema al polpaccio accusato nel corso del ritiro e ora è necessario recuperare la condizione per essere a piena disposizione per il match della seconda giornata contro il Como.

Beukema verso il rientro: a disposizione per Napoli-Como?

L’edizione odierna de Il Mattino lancia un’ottima notizia per il Napoli: Sam Beukema ha superato a pieno le problematiche fisiche accusate nel corso del ritiro, avendo rimediato un risentimento al tendine. Ora, alla luce degli ultimi controlli a cui l’olandese si è sottoposto, tutto pare alle spalle, ma sarà necessario un periodo di riatletizzazione per ritrovare il giusto stato di forma. Ebbene, l’ex Bologna potrebbe essere a disposizione già per Napoli-Como, la prima gara casalinga in programma il prossimo 30 agosto. Difficile che possa partire dal 1′, ma di certo è una buona notizia per la risoluzione della crisi difensiva.