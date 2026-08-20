Napoli, la richiesta di Anguissa è clamorosa: ora che succede per il futuro?

Il futuro di André-Frank Zambo Anguissa è ancora un gran mistero: il rinnovo di contratto è una priorità per il Napoli, ma la richiesta del giocatore camerunense è di ben 6 milioni di euro stagionali. Tuttavia, i club interessati non hanno ancora affondato il colpo.

Anguissa chiede 6 milioni per rinnovare: l’Atalanta si defila

La stagione 2026/27 sta per cominciare e, per dar vita a un progetto vincente, Massimiliano Allegri ha bisogno di giocatori contenti e determinati a dare tutto per il progetto. Il rischio, però, è che i rapporti possano essere compromessi per quanto riguarda Frank Zambo Anguissa. Infatti, ricostruisce il giornalista Ciro Venerato, il rinnovo del camerunense non è ancora chiuso: la richiesta di giocatore ed entourage è di ben 6 milioni di euro per un triennale. ADL e Manna si sono spinti fino a quota 5 milioni e si continuerà a trattare per evitare una partenza a zero.

D’altronde, è improbabile una cessione in questo mercato: l’Atalanta – club su cui ci sono stati rumors – è lontana. Le uniche piste percorribili sarebbero solo indirizzate a mete come Turchia e Arabia (salvo clamorose avances inglesi).