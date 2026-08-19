Non solo Anguissa, parte l’assalto per Lobotka: la risposta all’offerta

Stanislav Lobotka respinge l’offerta del Tottenham e sceglie di restare al Napoli. Secondo Il Mattino, il centrocampista slovacco ha declinato l’assalto della Premier League poco prima di Ferragosto, confermando la sua volontà di non lasciare gli azzurri.

Lobotka e il Tottenham: la proposta inglese respinta

La società londinese ha provato a convincere il regista a trasferirsi nel campionato più competitivo d’Europa. Il Tottenham ha chiesto direttamente la disponibilità di Lobotka, mettendo sul tavolo un’opportunità importante nella Premier League. La risposta è stata netta: il centrocampista non intende abbandonare Napoli.

Le qualità tecniche di Lobotka continuano ad attirare l’interesse dei maggiori club europei. La sua capacità di impostare il gioco dal basso e la sua intelligenza tattica lo rendono uno dei mediani più ricercati del panorama continentale. Eppure il giocatore slovacco ha scelto di ignorare le lusinghe straniere, privilegiando la continuità progettuale con gli azzurri.

Napoli: Lobotka punta al rinnovo fino al 2030

Quale il progetto futuro? Lobotka non solo rifiuta di partire, ma intende anche blindare la sua permanenza. Il centrocampista ha avviato i colloqui per un rinnovo contrattuale fino al 2029, con opzioni che potrebbero prolungare l’accordo fino al 2030. Una mossa che testimonia la fiducia del giocatore nel progetto partenopeo e la volontà della dirigenza di costruire una squadra competitiva intorno al suo talento.

Alllegri può contare su un elemento fondamentale della mediana, blindato da un contratto che lo legherà al club per i prossimi quattro anni. Mentre la società si prepara al rush finale del mercato estivo, la permanenza di Lobotka rappresenta un pilastro su cui edificare la nuova stagione. L’assalto del Tottenham e di altre squadre della Premier League rimane archiviato: il Napoli ha il suo regista e il giocatore ha scelto di rimanere.

La fedeltà di Lobotka verso il Napoli assume un valore ancora più significativo. Mentre altri big della squadra potrebbero partire, il centrocampista slovacco costruisce le fondamenta per una permanenza duratura, confermando che il progetto azzurro merita il suo impegno totale.